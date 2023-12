Gabi Luthai, esposa de Teo Teló, diz que perdeu um dos gêmeos na gestação

A cantora e influenciadora digital Gabi Luthai — esposa de Teo Teló — revelou, em postagens no Instagram na noite de sábado (2), que perdeu um dos gêmeos que esperava.

Em uma publicação, Gabi contou que perdeu um dos bebês após sofrer um sangramento.

"Éramos 3, os gêmeos e eu. Foi um misto de emoção e medo, porque eu corria o risco de perder os dois. Semanas antes tive um sangramento que se deu por um descolamento ovular, que pode ocorrer no comecinho da gestação. Assustei demais! A área com sangue era grande e eu precisei fazer repouso absoluto, usar medicação e mesmo assim não havia certeza de nada", disse.

Descolamento ovular é o acúmulo de sangue entre a placenta e o útero. Pode ocorrer em qualquer fase da gestação, mas é mais comum no primeiro trimestre, ou seja, nas primeiras 12 semanas de gravidez

Bebê não evoluiu

Segundo Luthai, ela recebeu a informação da equipe médica com aproximadamente 11 semanas da gravidez.

Gabi Luthai Cantora Tivemos a notícia de que um dos bebês não evoluiu. Fiquei frustrada, triste, obviamente, mas parte de mim sentiu alívio porque ainda tinha outro neném crescendo ali. Pensei: eu poderia ter perdido tudo, então confiei em Deus e entreguei mais uma vez. Agradeci por ter sido casa pra esse ser, mesmo que numa passagem tão curta

Por fim, ela falou sobre tomar a decisão de informar ao público sobre a perda de um dos filhos. "O repouso acabou. Pude voltar com os treinos também e fui me acolhendo, acolhendo meu momento. Até me sentir bem o suficiente pra compartilhar com mais amigos, familiares e vocês aqui".