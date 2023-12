Gabi Luthai anuncia gravidez do primeiro filho com Teo Teló

A cantora Gabi Luthai está esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló. Os dois estão juntos há dez anos, e se casaram em setembro de 2022. Nesta sexta-feira (1º), o casal anunciou a novidade nas redes sociais.

"Nossa família cresceu. Momento mais marcante e feliz de nossas vidas! Estávamos ansiosos para compartilhar essa novidade com vocês, que sem dúvidas tem nos transformado dia após dia! Temos muito pra contar", escreveram.

Gabi Luthai Cantora "Eu (Gabi) tenho muito pra contar, enfim, somos quatro, baby Lutelo vem aí".

Em vídeo publicado, Gabi mostra o exame de ultrassom. A família com quatro amores agora será: Gabi, Teo, o bebê Lutelo e o cachorro do casal.

Veja também

Comemorações

A postagem recebeu diversos comentários de felicidade pela notícia.

"Meu deus, não acredito, que felicidade. Deus abençoe vocês!", publicou Karoline Lima. "Eu amo vocês! E fico muito feliz de ver essa família linda crescendo", afirmou Lexa.