Em meio a boatos de separação de Teo Teló, Gabi Luthai fala de ‘mudança nos últimos meses’

Em meio a boatos de separação de Teo Teló, Gabi Luthai respondeu perguntas de seguidores, nesta segunda-feira (28). Um fã perguntou se ela está bem, e a cantora respondeu que “está ficando”.

“Estou ficando. Foram muitas mudanças e questionamentos na minha cabeça nos últimos meses…. Até que bum! E eu achando que estava no controle de mim mesma”.

Gabi ainda publicou uma foto chorando ao responder outra pergunta. “Eu só queria sair disso aí da foto para um estado melhor. Já estou conseguindo. Estou feliz com minha evolução e meu processo. Eu sou humana, e só contei que não estava bem porque tenho muito trabalho para entregar e postar e estava cansada de fingir que estava tudo bem. Foi nessa de me moldar demais que cheguei nesse estado da foto. Não façam isso”.

A cantora, que está em um hotel de luxo do litoral cearense, aparentemente desacompanhada, também publicou um texto enigmático no Instaram, na manhã de hoje. “Me sinto como se mais uma vez as circunstâncias escolhessem por mim, mas, no fundo, eu sei que só estou colhendo frutos. Das minhas próprias escolhas, das renúncias que fiz de mim mesma, de todas às vezes que senti e oprimi, de todas às vezes que eu sabia que merecia mais, mas mesmo assim optei por seguir com pouco”.