Ex-affair de MC Cabelinho 'alfineta' relacionamento do cantor com Bella Campos

O último fim de semana foi movimentando para o casal MC Cabelinho e Bella Campos. Tudo começou quando o perfil do Instagram chamado Subcelebrities publicou uma informação de que o cantor havia traído a atriz.

No sábado (26), o perfil declarou que Cabelinho teria se envolvido com uma ex-ficante, em Belo Horizonte. "Recebemos prints de uma localização (através da função buscar dispositivos via bluetooth) em que ele estaria, bem como o número do quarto em que o encontro teria acontecido, comprovante de Uber para o hotel, fotos da moça na recepção e registros antigos dos dois da época em que ficavam."

Segundo o Subcelebrities, o MC teria dito que estava solteiro para a ex-ficante, identificada como Duda Mahdef, de 23 anos. Após os boatos, ela se pronunciou pelas redes sociais confirmando tudo o que a página havia exposto.

“Eu vi ele ontem sim. Fui lá no hotel sim. Ele me falou que não está namorando, se é verdade ou não, eu não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar pra vocês aí com o tempo”.

Após toda a repercussão do caso, Pollyana Mota, outra ex-affair do cantor, também se manifestou sobre ele. "Conselho de hoje: de onde uma mulher sai chorando, nenhuma outra permanece sorrindo", escreveu ela na legenda do storie.

Legenda: Storie publicado pela ex-affair do funkeiro Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apesar da polêmica, nesse domingo (27), MC Cabelinho fez um show e dedicou a música "Minha Cura" para Bella.

A atriz ainda não se pronunciou sobre a polêmica.