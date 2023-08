João Guilherme vai ao show do Ateez com 'Fantástico' e entrevista astros sul-coreanos

O ator João Guilherme virou repórter por um dia no 'Fantástico' e foi conferir o show do grupo sul-coreano de K-Pop Ateez, que se apresentou nesse sábado (26) no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O brasileiro conversou com os cantores internacionais, que se mostraram agradecidos pela primeira apresentação no Brasil.

"Vamos voltar muitas vezes aqui para encontrar vocês. Então, esperem por nós", prometeu o vocalista Yunho, na entrevista exibida nesse domingo (27) pela atração da TV Globo.

No aguardo para o início da performance, o artista chegou a conversar com alguns Atinys — como é chamado os membros do fã-clube do grupo —, que revelaram que estavam há até quatro meses esperando para garantir o melhor lugar na arena para ver os ídolos.

"A gente tem esse amor por eles e, mesmo do outro lado do mundo, a gente se sente amada por eles", disse uma admiradora dos sul-coreanos.

Em turnê desde outubro de 2022, o Ateez já se apresentou nos Estados Unidos e em países da Europa e da Ásia. Ao João Guilherme, o grupo declarou que a vinda inédita ao Brasil só foi possível graças aos fãs brasileiros.

"Só foi possível fazer show em um país grande como o Brasil graças aos nossos fãs", explicou o vocalista Yeosang.

Lançado em 2018, em Seul, na Coreia do Sul, pela gravadora KQ Entertainment, o grupo se destaca pelas coreografias e pelos hits que acumulam milhões de visualizações nas redes sociais e em plataformas de streaming. Somente no vídeo clipe da canção "Bouncy", lançado há dois meses, os astros têm mais de 90 milhões de views no YouTube.

Ouça 'Bouncy'

Ao João Guilherme, o rapper e líder do grupo Hongjoong explicou qual o segredo para criar tantos sucessos.

"Na verdade, nós trabalhamos com muitas pessoas. Temos times de dança, coreografia, produção... Anotamos nossas ideais e juntamos a capacidade que esses profissionais possuem com as nossas opiniões", detalhou.

O Ateez tem uma intensa agenda, que inclui shows, constantes ensaios, produção de programas próprios e gravação de novos álbuns — o grupo costuma lançar mais de um por ano. Para justificar a disposição para cumprir os compromissos, o vocalista San afirma que o apoio dos Atinys está por trás de tudo.

"O motivo são nossos fãs, que sempre nos dão muita energia e apoio e, por isso, nós agradecemos muito. Obrigado!"