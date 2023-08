Preta Gil atualiza estado de saúde e diz que deve passar mais uma semana internada: 'paciência'

A cantora Preta Gil usou os stories do Instagram neste domingo (27) para falar sobre seu estado de saúde. Ela está em tratamento em decorrência de um câncer de intestino, e na semana passada divulgou que seu corpo está 100% livre de células cancerígrnas, após uma cirurgia para retirada do tumor.

Nesse sábado (26), ela já havia indicado que espera ficar mais uma semana no hospital antes de poder voltar para sua casa, mas destacou também que pretende passar algum tempo em São Paulo

"Eu saio do hospital e vou pro apartamento que a gente vai morar provisoriamente por três meses, porque tenho que ficar em São Paulo, perto dos médicos. Enfim, evitar qualquer complicação, para consultas periódicas semanalmente, mil coisas que tenho que fazer. Então ficarei paulista, 'meu'", explicou, brincando com o sotaque paulistano no final do vídeo.

Já neste domingo, (27), a baiana publicou uma atualização: "hoje foi dia de mais uma adaptação da alimentação. Voltei a comer comida 'sólida', pastosa com um pouco de pedaços. É um processo, porque tem que comer muito pouquinho para digerir direito e a bolsa [de colostomia] ficar bem."

"Tudo é um processo. Hoje foi mais um dia de aprendizado, de luta, mas de vitória. Tenho que ter paciência", destacou.