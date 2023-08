Preta Gil anuncia que 'está livre de células cancerígenas'

A cantora Preta Gil anunciou nesta terça-feira (22) que não tem mais células cancerígenas em seu corpo. Segundo vídeo da baiana, a atualização de saúde veio após a cirurgia de retirada do tumor maligno no último dia 16 de agosto.

O resultado do novo exame só foi divulgado nessa segunda-feira (21). "A cirurgia foi um sucesso", pontuou a cantora.

Veja o relato completo de Preta:

Conforme a artista, ela ainda não está curada, pois precisa realizar novos tratamentos e terapias: "No momento meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo. A cura ainda envolve reabilitação para o funcionamento do meu esfíncter, por exemplo. E vou continuar me cuidando, cuidando de hábitos saudáveis para que essa doença não volte".

Ainda na cama do hospital, ela agradeceu a todos os familiares, amigos, fãs e equipe médica.

"Obrigada é a única palavra que tenho agora, obrigada Deus, meus Orixás, minhas Santinhas, meus amados médicos @drrobertokalil @robertasaretta @fecapareli @fredericoteixeirajr Dr. Fernando Arruda, e tantos outros médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, gratidão a minha rede apoio incansável!!!", publicou.

Cirurgia

A cirurgia da última quarta-feira foi "extensa e completa" e durou 14 horas. No procedimento, além de retirar do tumor, ela também teve de se ser submetida a uma histerectomia total abdominal e retirou o útero e colo do útero.

No domingo (20), ela postou que se recuperava no Hospital Sírio-Libanês. Preta luta contra o câncer desde janeiro, quando recebeu diagnóstico do adenocarcinoma.