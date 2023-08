Bruna Biancardi fala sobre adaptação à vida na Arábia Saudita

Grávida da primeira filha com Neymar, Bruna Biancardi acompanhou a mudança do atleta para a Arábia Saudita, já que agora ele irá jogar no Al-Hilal. Na manhã desta terça-feira (22), a influenciadora falou aos seguidores sobre a adaptação ao país.

“Estou amando esses dias aqui, a gente está conhecendo aos pouquinhos. As pessoas são muito queridas, receptivas, educadas e simpáticas. Em todos os lugares que a gente tem ido, tem sido assim. Todo mundo dá presente, alguma lembrança do lugar e as mulheres costumam dar a roupa que elas usam. Muito incríveis”.

Bruna reforçou que o calor no local é uma das partes difíceis. “O calor, realmente, é de matar! Mas a gente não fica fora. A Bianca [amiga dela] fez um passeio externo, acabei não indo porque é muito quente mesmo, mas fora isso só elogios”.

Ela também falou sobre a dificuldade de se vestir, pelo fato de estar grávida. “Quando a gente está grávida, não é tudo que fica bom. A gente às vezes coloca uma calça larga com uma blusa mais justa que aparece a barriga e aqui não dá".

Bruna e Neymar compartilharam publicamente que estão esperando o primeiro filho juntos em abril. O casal ainda não se pronunciou sobre onde Mavie irá nascer.