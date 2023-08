Atriz Tori Spelling, de 'Barrados no Baile', recebe alta após quatro dias internada; entenda

A atriz Tori Spelling, conhecida pela série 'Barrados do Baile', recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (21), após quatro dias internada. Ela deu entrada em um hospital de Los Angeles na última quinta-feira (17).

No domingo (20), a artista compartilhou uma foto de sua mão no hospital em seu perfil do Instagram. "Quarto dia aqui e estou com muitas saudades dos meus filhos", escreveu.

Legenda: Tori Spelling compartilhou poucos detalhes da internação Foto: Reprodução/Instagram

Não há informações qual o problema de saúde da atriz. "Grata e muito orgulhosa dos meus fortes, corajosos, resilientes e gentis filhos, que permanecem positivos não importa o que aconteça", disse a atriz.

Spelling foi hospitalizada um dia depois de ser flagrada em um projeto 'misterioso' em Beverly Hilss, na quarta-feira (16).

Tori é mãe de Liam, de 16 anos, Stella, de 15 anos, Hattie, de 11 anos, Finn, de 10 anos, e Beau, 6 anos.

Atriz mora em trailer

Spelling enfrenta dificuldades financeiras e está morando em um trailer com os filhos, desde se separar de Dean McDermott. Ela saiu da casa que vivia com a família por conta do mofo, o que deixava as crianças constantemente doentes.

Ao sair da moradia, eles se hospedaram em um hotel em Los Angeles. Com a dificuldade financeira, acabaram indo morar no trailer, onde foram flagrados pela imprensa internacional no início de agosto.