Herdeira, atriz Tori Spelling enfrenta dificuldades financeiras e passa a morar em trailer

A atriz Tori Spelling foi fotografada pela agência internacional The Grosby Group, no fim de semana, saindo de um banheiro público após tomar banho. A artista, que é filha do ex-produtor de Hollywood Aaron Spelling, está morando em um trailer com os cinco filhos desde a sua separação de Dean McDermott.

Nas imagens, Tori está usando um roupão e uma toalha na cabeça. De acordo com a agência internacional, ela levou os próprios produtos de higiene pessoal para o banho, onde ficou por cerca de 5 minutos. Em seguida, ela regressou ao trailer. Após se vestir, a agência relatou que a atriz sentou na área externa do veículo para tomar café.

Vídeo nas redes sociais mostra atriz no trailer; assista:

Tori está enfrentando graves problemas financeiros desde a separação. Ela saiu da casa que vivia com a família por conta do mofo, o que deixava os filhos constantemente doentes. Ao sair da moradia, eles se hospedaram em um hotel em Los Angeles. Com a dificuldade financeira, acabaram indo morar no trailer, onde foram flagrados pela imprensa internacional no início de agosto.

Tori é mãe de Liam, de 16 anos, Stella, de 15 anos, Hattie, de 11 anos, Finn, de 10 anos, e Beau, 6 anos. A atriz é famosa por sua participação em “Barrados no Baile”. Apesar da fama e de ser herdeira de um bilionário, ela já admitiu publicamente ter dificuldades de controlar as finanças.