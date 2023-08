Tori Spelling teria mansão de R$ 44 milhões à disposição, mas preferiu morar com filhos em trailer

De acordo com o Page Six, a atriz Tori Spelling, famosa pela série “Barrados no Baile”, poderia ter ido morar em uma mansão de 9 milhões de dólares, em torno de R$ 44 milhões, de um amigo, mas preferiu viver em um trailer em Los Angeles.

A atriz vem passando por dificuldades financeiras desde o divórcio com ator Dean McDermott, pai de seus filhos. Tori saiu da casa que vivia com a família por conta do mofo, o que deixava os filhos constantemente doentes. Ao sair da moradia, eles se hospedaram em um hotel em Los Angeles.

Em seguida, ela teria ido para a mansão de 9 milhões de dólares, que é propriedade do corretor de imóveis e seu amigo Josh Flagg. No entanto, fontes ligadas à artista disseram que ela deixou a casa de forma abrupta e foi viver no trailer com os filhos.

Ainda conforme o Page Six, Tori e Josh são amigos de longa data. Ele também é muito próxima da mãe da atriz, a socialite Candy Spelling, e um dos maiores incentivadores para que as duas voltem a se falar.

“O Josh ofereceu a casa para ela enquanto ele viajava pela Europa. Ela só ficou por seis dias e foi embora, antes mesmo dele retornar. Ela tinha um mordomo, uma limpadora e um chef à disposição, mas foi embora. Ninguém nunca ouviu mais nada dela. A impressão é que não passa tudo de uma grande farsa”, disse a fonte.

Tori ainda não se pronunciou sobre ter deixado a mansão do amigo e de estar morando no trailer. Nos últimos dias, ela foi flagrada pela imprensa internacional tomando banho em um banheiro público.