Com câncer terminal, Jonnie Irwin emociona ao falar de ‘último passeio’ com filho

Em postagem publicada na segunda-feira (7), no Instagram, o apresentador de TV inglês Jonnie Irwin, que convive com um câncer terminal, emocionou os seguidores ao revelar que levou o filho para o “último passeio” no berçário. Ele, que apresentou o programa "A Place in the Sun", é pai de três filhos, Rex, de 3 anos, e os gêmeos Rafa e Cormac, de 2, fruto do relacionamento com sua esposa, Jessica Holmes.

Nas imagens publicada pelo apresentador, é possível ver ele andando de bicicleta com Rex, que está indo para o berçário, e também Rafa. Na legenda, Jonnie escreveu: “Última viagem para o berçário com Rex. Adequadamente dispensado por Rafa e sua pá e Rex com sua cara de jogo”.

Legenda: Jonnie Irwin publicou imagem com dois dos três filhos Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, vários seguidores do apresentador deixaram mensagens de carinho: “Jonnie, esses meninos aprenderão muito sobre sua força e tenacidade, memórias para durar a vida toda. Você é verdadeiramente inspirador”, escreveu uma pessoa.

“Incrível! Você parece melhor o tempo todo”, publicou mais um. “Você é uma inspiração para seus meninos e para todos nós que acompanhamos sua jornada”, acrescentou outro.

Diagnóstico

Jonnie foi diagnosticado com câncer de pulmão em 2020. A doença, no entanto, se espalhou para o cérebro do apresentador.

No início desse mês, ele apareceu no “BBC Morning Live” para atualizar os fãs sobre a saúde e falar sobre a importância dos cuidados paliativos.

Jonnie já admitiu em uma entrevista que, quando tem severas crises de dor, ele procura uma clínica para que sua família não o veja sofrer. “Eu saio em várias ocasiões porque não sou bom em estar por perto quando estou com dor. Sou como um urso com dor de cabeça e não quero que eles fiquem perto disso”.

Ele também já disse que não contou sobre o câncer para os filhos. “Sempre me perguntam: 'Você vai contar a eles?', mas dizer-lhes o quê? Seria uma notícia horrível que eles teriam que pensar”.

Sobre sua morte, o apresentador afirmou que “pode acontecer a qualquer momento”. “Estou aqui para impedi-la pelo maior tempo possível".