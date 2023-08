Cris Monteiro diz que está em choque após traição de Babal Guimarães ser divulgada

Após o jornalista Leo Dias divulgar vídeos que mostram Babal Guimarães traindo sua namorada, Cris Monteiro, com três garotas de programa, a influenciadora digital se pronunciou no Instagram, na segunda-feira (7).

“Confesso a vocês que tudo que venho passando não tem sido fácil. Tentei ser forte, me desmoronei várias vezes, fui humilhada, desrespeitada inúmeras vezes, mas cheguei no meu limite. Acreditem, estou em fase de choque com toda a situação. Sei que estão esperando um pronunciamento meu, mas não estou bem no momento. Continuo tentando assimilar tudo que vem acontecendo! Não é fácil, acreditem! Não desejo a ninguém tudo que estou passando, preciso de um tempo para me acalmar e venho aqui falar com vocês”, escreveu Cris.

Legenda: Pronunciamento dela foi publicado no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Babal, por sua vez, não falou sobre o assunto. Na noite de ontem, ele publicou uma foto ao lado do irmão, Lucas Guimarães, e do cunhado, Carlinhos Maia. Os três estavam aproveitando a “Casa na Barra”, reality show promovido por Carlinhos nas redes sociais.