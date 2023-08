Andrade morre em 'Terra e Paixão'? Saiba o destino do personagem na novela

Após ser atropelado por Petra, em cena exibida nessa segunda-feira (7), Andrade ficará internado em um hospital, entre a vida e a morte. O acidente colocará a personagem de Débora Ozório na mira da polícia, dando início à mais uma reviravolta em "Terra e Paixão".

Levado para unidade de saúde em estado grave, o marido de Lucinda sobreviverá e deve retornar para casa já no capítulo desta quarta-feira (9), de acordo com informações do Notícias da TV.

A situação, no entanto, não acabará bem para Petra, que conseguirá escapar do local do acidente, mas terá que enfrentar a investigação da polícia. O delegado Marino, inclusive, revelará para Antônio que sabe que foi a filha quem atropelou o personagem de Ângelo Antônio. Caso a suspeita seja confirmada, Petra terá que lidar com as consequências legais de seus atos.

Em uma tentativa de proteger a filha, o produtor rural terá uma conversa séria com Luigi e exigirá que o genro seja um marido melhor para a filha. Não satisfeito, o personagem interpretado por Tony Ramos ainda cobrará que o casal tenha um filho.