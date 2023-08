Ex-participante de ‘Casamento às Cegas Brasil’ que teve vídeo íntimo vazado é vítima de chantagem

Vanessa Carvalho, ex-participante do reality da Netflix “Casamento às Cegas Brasil”, usou o Instagram, nesta sexta-feira (4), para contar que está sendo chantageada após ter um vídeo íntimo vazado.

Nos Stories, ela explicou que se relacionou com uma pessoa famosa há um tempo, e trocou vídeos íntimos. “Eu me relacionei com uma pessoa conhecida do grande público e troquei vídeos íntimos. Aliás, não façam isso. Venho recebendo ameaças de uma pessoa que diz ter esses vídeos e fica me pedindo R$ 70 mil. Aí eu resolvi vir aqui falar, me explicar, antes desse vídeo vir à tona, se é que vem à tona”.

A influenciadora ainda afirmou que tomará as medidas necessárias. “Estou atrás dos meus direitos, conversando com meu jurídico”.

Vanessa participou da 2ª temporada brasileira do reality show da Netflix, e já foi apontada como affair do ex-BBB Gustavo Benedeti, o que foi negado pelos dois.