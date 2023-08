Scheila Carvalho pede desculpas após saia justa no ‘Encontro’

Scheila Carvalho e Tony Sales participaram, nesta sexta-feira (4), do “Encontro com Patrícia Poeta”. Ao começarem a conversar com Patrícia sobre o longo relacionamento, já que estão juntos há mais de 20 anos, Tony desviou a atenção enquanto mexia em um objeto.

Em seguida, foi a vez da ex-dançarina do É o Tchan virar para trás e também mexer em algo, que aparentemente estava no sofá.

Sheila, inclusive, chegou a demorar a responder uma pergunta feita pela apresentadora. No entanto, em seguida, ela explicou o que havia acontecido: “Ô, gente, desculpa aí. Mas deu um alarme aqui no celular. Na hora da entrevista”, disse. Patrícia logo tranquilizou os convidados. “Programa ao vivo é isso”.