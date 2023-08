Globo e Ana Maria Braga negam saída da apresentadora do 'Mais Você': 'não há fonte, não há checagem'

A apresentadora Ana Maria Braga se pronunciou publicamente nesta segunda-feira (7) após boatos de que teria pedido para sair do comando do programa 'Mais Você'. Em vídeo, ela ressaltou que o boato não é verdade e disse achar triste quando uma notícia falsa se espalha. "Não há fonte, não há checagem", escreveu no Twitter.

Na manhã desta segunda, uma publicação do jornal Extra informava que Ana Maria deixaria o programa em 2024 e teria pedido pessoalmente à emissora para usufruir da aposentadoria. A notícia ainda apontava que ela poderia ser substituída por Paolla Carosella, Rita Lobo ou Eliana.

Veja o vídeo:

Ana Maria, entretanto, ressaltou que o conteúdo divulgado não tem nenhuma relação com a verdade. "Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês. Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês, que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber", reforçou.

Ao Diário do Nordeste, a assessoria de comunicação da Globo disse que a suposta saída de Ana Maria Braga do matinal "não procede".

Conforme o F5, da Folha de S. Paulo, a Globo não tem planos de retirar Ana Maria da apresentação, justamente pela força comercial do nome dela e a liderança na audiência durante o horário de exibição. Por conta disso, não há nenhum prazo para que outra apresentadora seja escolhida.