Paul McCartney anuncia shows no Brasil; veja datas e locais

O cantor Paul McCartney anunciou shows no Brasil para novembro e dezembro deste ano. Ele fará cinco apresentações do seu novo projeto, "Got back tour". As datas foram anunciadas nesta segunda-feira (7).

"Come to Brazil? Claro!", disse Paul na legenda do post. Recebem McCartney as cidades de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. A pré-venda começa nesta terça-feira (8).

Veja as datas:

30/11 - Brasília - Estádio Mané Garrincha

3/12 - Belo Horizonte - MRV Arena

9/12 - São Paulo - Allianz Parque

13/12 - Curitiba - Estádio Couto Pereira

16/12 - Rio de Janeiro - Maracanã

A venda geral acontece a partir da próxima quinta-feira (10). Os valores dos ingressos variam de R$ 150 a R$ 990. Detalhes obre os concertos ficam no site oficial da turnê.

"Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito", pontuou o cantor no vídeo de divulgação da turnê brasileira.