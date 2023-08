Em autobiografia, Elliot Page relata dificuldades e conflitos sobre processo de transição

Em entrevista ao Fantástico, na noite desse domingo (6), o ator Elliot Page fez um relato intenso sobre as memórias do seu processo de transição, contadas na autobiografia "Pageboy".

"Desde que eu era criança eu me sentia diferente. Minhas primeiras memórias são sobre essa confusão estranha entre como eu me percebia e como as pessoas me viam. Escrever essa biografia deixou tudo isso mais claro", contou ele.

Em dezembro de 2020, Elliot revelou ser um homem trans. Durante a conversa com o jornalista Pedro Vedova, o ator disse que chegou um tempo em que ele não conseguia sequer assistir suas personagens: "Eu de alguma forma sempre canalizei o meu desconforto nos personagens."

Em trechos do livro, ele narra: "Precisava evitar meu reflexo, não conseguia olhar fotos, porque o que via nunca era eu de verdade. Aquilo estava me adoecendo".

O ator contou ainda alguns desconfortos sofridos nas etapas de transição, como o corte do cabelo. Segundo ele, cabelos bem curtos sempre foram sua preferência, mas em que alguns testes sofreu com isso. Um exemplo citado foi nos bastidores de "Menina Má.com", em que a produção pediu para ele deixar o cabelo crescer. Elliot é famoso por suas atuações em filmes como "Juno" e "A Origem".

Em 2020, quando anunciou ser um homem trans, o ator relatou como fãs, amigos e colegas reagiram: “O ódio não me deixou chocado, só que houve momentos mais desconfortáveis. Eu ficava pensando se as pessoas acolhedoras, por exemplo, em festa, realmente me aceitavam dentro das cabeças delas.”