Elliot Page revela romance secreto com a atriz Kate Mara

Em seu livro, “Pageboy”, o ator Elliot Page revelou que teve um romance secreto com a atriz Kate Mara, em 2014. Na época, ele se identificava como mulher e ainda se chamava Ellen Page. Em 2020, ele se assumiu como homem trans e mudou seu nome para Elliot Page. As informações que estarão no livro, que será lançado em 6 de junho, foram antecipadas pela “People”.

Na época do relacionamento, Kate namorava o ator Max Minghella, que aprovou o relacionamento da atriz com Ellen Page.

“A primeira pessoa por quem me apaixonei depois que meu coração foi partido foi Kate Mara. Isso foi logo depois que eu me assumi como gay e foi um momento de exploração e também de desgosto”, diz Elliot no livro.

“Acho que meu relacionamento – ou como você quiser chamá-lo – com Kate, resume muito uma certa dinâmica em que eu sempre me encontrei, que estava me apaixonando por pessoas que – acho que muitos de nós fazemos isso – não estão totalmente disponíveis”, acrescentou.

Elliot ainda conta na publicação que é próximo de Kate Mara atualmente. “Acho que o amor e o cuidado que temos um pelo outro é algo muito especial”, afirmou.