Enterro de Sinead O'Connor acontece em Londres nesta terça-feira (8)

A cantora Sinead O'Connor será sepultada nesta terça-feira (8) em Londres, segundo confirmação da própria família da artista, e contará com a presença de familiares e amigos.

O velório se iniciou às 10h30 (horário local) desta segunda (7), com um cortejo à beira-mar em Bray. Conforme publicação do jornal The Sun, os familiares poderão se despedir da cantora enquanto os fãs prestam as últimas homenagens nesta semana.

O cortejo foi preparado para passar pela casa em que Sinead viveu por 15 anos. O corpo da cantora, segundo informou o The Sun, ainda passará na extremidade de Harbour Bar da Strand Road e continuará ao longo da orla marítima até a outra extremidade da via.

Apesar das homenagens e a despedida pública pelos fãs, o sepultamento será privado, com amigos e familiares. A família da cantora ressaltou como ela gostava de morar em Bray e tinha relação amorosa com a vizinhança.

"Com este cortejo, sua família gostaria de reconhecer o amor por ela do povo de Co. Wicklow e além, desde que ela partiu na semana passada. Slán leat - Me a go - 'Ma'a salama", disse o comunicado oficial.

Falecimento

Sinéad O'Connor, cantora do cover de sucesso "Nothing Compares 2 U", de Prince, morreu aos 56 anos no último dia 25 de julho.

No ano passado, O'Connor perdeu o filho, Shane O'Connor, que lutava contra problemas de saúde mental. Ele foi encontrado morto aos 17 anos na cidade de Wicklow. A cantora deixa outros três filhos.