Morre Sinéad O'Connor, cantora do sucesso 'Nothing Compares 2 U', aos 56 anos

Sinéad O'Connor, cantora do cover de sucesso "Nothing Compares 2 U", de Prince, morreu aos 56 anos nessa terça-feira (25). A informação foi dada pelo jornal irlandês Irish Times. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

No ano passado, O'Connor passou por uma grande perda quando o filho, Shane O'Connor, foi encontrado morto aos 17 anos na cidade de Wicklow. Ela lutava com problemas de saúde mental. A cantora deixa outros três filhos.

A última publicação da cantora no Twitter foi uma música que ela dedicou a "todas as mães de filhos suicidas. O Grande Mantra Tibetano da Compaixão".

O primeiro álbum da irlandesa foi "The lion and the cobra", lançado em 1987 e aclamado pela crítica. Ela ficou famosa durante a carreira por ter opiniões fortes sobre a igreja e "enfrentar" as autoridades religiosas, rasgando uma bíblia em um clipe.

Foto: Shutterstock

Cantora preparava turnê

Um dos últimos posts de Sinéad nas redes sociais foi no dia 11 de julho. Ela compartilhou com o fãs que se mudou para Londres e "estava muito feliz de estar em casa". O'Connor estava finalizando seu próximo álbum e planejava entrar em turnê.

Legenda: Sinéad preparava turnê mundial Foto: Reprodução/Twitter

"Espero entrar em turnê pela Austrália e Nova Zelândia no final de 2024. Estados Unidos e outros territórios a partir do início de 2025', dizia a cantora.

Trajetória

Na adolescência, após uma infância conturbada pela separação dos pais e abuso físico, ela encontrou amor na música, quando formou a banda Ton Ton Macout, deixou a escola e se mudou para Dublin.

Com seu álbum de debut, O'Connor foi indicada ao Grammy pela primeira vez na categoria Melhor perfomance vocal de rock feminino. Mas foi no segundo álbum, "I Do Not Want What I Haven't Got", que estava o sucesso "Nothing Compares 2 U", originalmente escrita por Prince e lançada em um projeto dele.