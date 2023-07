Larissa Manoela teria brigado com os pais por se sentir em uma 'prisão', diz colunista

Em meio a rumores de desentendimento entre Larissa Manoela e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, fontes próximas à artista revelaram que a atriz não fala com o casal há mais de cinco meses. A decisão seria uma forma de se libertar da sensação de estar em uma “prisão” dentro de casa.

Além de escapar da postura controladora dos pais, Larissa teria levado outra atitude da dupla em consideração ao cortar o contato: de acordo com Lucas Pasin, do Uol, Silvana e Gilberto teriam realizado movimentações financeiras com o dinheiro da atriz, sem o consentimento dela.

Uma dessas transações está relacionada à venda de uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Avaliada em R$ 5 milhões, a propriedade teria sido vendida sem a autorização de Larissa, segundo informações do jornalista Leo Dias.

As movimentações teriam gerado uma “sensação de traição” na atriz, já que ela acreditava que a mãe colocava todos os valores conquistados por ela em investimentos e poupanças. Agora, a atriz estaria cobrando explicações da dupla.

"O problema da Larissa não é exatamente com o dinheiro em si, mas sim com a confiança que depositou nos pais", revelou uma fonte próxima.

PRISÃO

Trabalhando desde a infância, Larissa Manoela teria deixado a administração de sua carreira e patrimônio nas mãos dos pais, apenas concordando com as decisões tomadas por eles.

Enquanto a filha crescia, os dois teriam controlado até mesmo os namoros e amizades da artista, a obrigando a se afastar de pessoas “da noite para o dia”. Com isso, a atriz teria se sentido sem poder de escolha ou liberdade, ficando insatisfeita com a relação.

Ao chegar à vida adulta, a situação teria se tornado insustentável, levando Larissa a assumir o controle de suas decisões e, consequentemente, a romper com os pais.