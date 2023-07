Mãe de Larissa Manoela vendeu mansão da atriz nos Estados Unidos sem ela saber, revela jornalista

Novas informações sobre o conflito de Larissa Manoela e a mãe foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias, neste sábado (22). Conforme noticiado no site do comunicador, Silvana Taques vendeu a mansão da jovem sem o consentimento dela. A residência é localizada em ChampionsGate, em Orlando.

Segundo o jornalista, a venda teria sido no valor de U$ 1,1 milhão — equivalente a R$ 5,3 milhões, conforme o câmbio atual.

O negócio milionário foi feito sem o consentimento da filha e é um dos motivos que causou o racha na família.

Relação conflituosa com a mãe

Larissa Manoela e Silvana Taques tiveram rompimento no início do ano após a atriz tomar as rédeas da própria carreira. A atriz chegou a dar declarações fortes sobre os familiares. No início de julho, em entrevista ao "Fofocalizando", ela afirmou que possui uma nova família.

“Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, disse a atriz.