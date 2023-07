Jamie Foxx fala pela primeira vez sobre internação: 'Fui ao inferno e voltei'

O ator Jamie Foxx, de 55 anos, falou pela primeira vez sobre os problemas de saúde que teve há três meses. Pelo Instagram, Jamie gravou um vídeo, contando detalhes sobre o período em que ficou internado, publicação foi feita neste sábado (22).

Segundo a mídia norte-americana, Jamie sofreu desde um colapso até um AVC.

"Antes de mais nada, quero agradecer a todos que oraram por mim e me mandaram mensagens. Não consigo nem começar a dizer até onde isso me levou e como me trouxe de volta. Passei por algo que pensei que jamais passaria", começou.

"Sei que muitos de vocês esperaram por atualizações, mas para ser honesto não queria que vocês me vissem daquele jeito. Quero que vocês me vejam rindo, festejando, contando uma piada, fazendo um filme ou programa de televisão", revelou ainda.

Jamie comentou sobre as notícias falsas que circularam sobre seu estado de saúde: "Ficar quieto, às vezes, faz com que as coisas escapem do controle. Algumas pessoas disseram que eu tinha ficado cego, mas, como vocês podem ver , não estou. Também afirmaram que eu estava paralisado. Não estou paralisado. Eu passei... Fui ao inferno e voltei".

No fim do vídeo, o astro de Hollywood agradeceu aos profissionais de saúde que cuidaram dele: "Graças a Deus e a ótimos médicos posso gravar esse vídeo hoje (...) Estou de volta ao trabalho e preciso agradecer às pessoas que me deixaram trabalhar", finalizou.