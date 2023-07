Harry contatou William para retornar ao Reino Unido sem Meghan Markle saber, diz site

Conforme o jornal The Daily Record, o príncipe Harry entrou em contato com William pedindo uma trégua e cogitando retornar ao Reino Unido. Ele teria feito o contato com o irmão mais velho sem a esposa, Meghan Markle, saber, e ela teria ficado em choque ao descobrir.

O motivo do pedido de trégua seria que Harry está assustado sem a falta de perspectiva em solo americano, onde ele mora atualmente, após renunciar seus deveres na família real.

“O Harry está começando a cogitar se eles fizeram a escolha errada ao deixar a Inglaterra. Ele inclusive sugeriu à Meghan que eles retornem para Londres e para a Família Real. O Harry admitiu para ela que ligou para o William pedindo uma trégua e informando que ele e ela estão dispostos a voltar para Londres para servir ao Rei Charles”, disse uma fonte ao “The Daily Record”.

Ainda conforme a fonte, William disse que pensaria a respeito da proposta do irmão caçula.

Há alguns meses, a mídia internacional repercute a crise que Harry e Meghan estão passando no casamento. Recentemente, o príncipe viajou para a África, para a filmagem de um documentário, enquanto sua esposa segue na casa deles em Montecito, na Califórnia, o que, segundo a imprensa gringa, reforça a tensão no matrimônio dos dois.