Mari Palma explica divisão de bens após divórcio de Phelipe Siani

A jornalista Mari Palma falou sobre a divisão de bens após se separar de Phelipe Siani em entrevista ao podcast Bagaceira Chique. Eles anunciaram a separação em fevereiro.

Mari explicou que a guarda da cachorra, Chica, que eles criavam juntos, será compartilhada. “A gente conversou, está se acertando agora. A Chica fica com a gente”, disse.

A jornalista também revelou que ficará com a casa que eles moravam. No entanto, ela fez questão de ressaltar que comprou a parte do ex-marido.

“Tem muita gente achando que tomei a casa dele. A gente está se acertando, dividindo, eu vou comprar a parte dele. Está tudo certo. As pessoas criam uma coisa 'nossa, ela é uma filha da mãe porque ela pegou a casa dele e tal'. Calma, tá tudo bem. E isso é muito pessoal, não é como se a gente tivesse que explicar isso para as pessoas”.

Mari Palma também admitiu que passar pelo processo de separação foi complicado. “É um processo difícil de ressignificar as coisas, mas acho que a gente passou por isso juntos. Foi muito legal entender como a nossa relação é muito maior, muito sólida. Por todo esse processo a gente se ajudou muito. Ele foi muito parceiro meu, eu fui muito parceira dele. Então foi muito mais fácil passar por isso”.