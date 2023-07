Josephine Chaplin, filha de Charlie Chaplin, morre em Paris

A atriz Josephine Chaplin, sexta dos 11 filhos do ator, diretor e roteirista Charlie Chaplin, morreu no último dia 13 de julho, em Paris, aos 74 anos. A família anunciou o falecimento dela apenas nesta sexta-feira (21), no jornal francês Le Figaro. A causa da morte não foi divulgada.

Os três filhos de Josephine, Charly, Julien e Arthur, lamentaram a notícia e informaram que o funeral será fechado para amigos próximos e familiares.

A estreia da atriz no cinema foi em 1972, com Laurence Harvey em "A Grande Fuga do Comunismo”.

Além de artista, Josephine ficou responsável pela administração do escritório de Charlie Chaplin, em Paris, em nome de seus irmãos durante anos e patrocinou uma estátua de seu pai em Waterville, Irlanda, onde sua família costumava passar as férias.

Apesar de ter nascido em Santa Monica, na Califórnia, Josephine morou boa parte de sua vida em Paris. Ela é fruto do casamento de Chaplin com a atriz britânica Oona O’Neill.