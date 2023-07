Suposta ex-amante de 'Viúvo do Twitter' afirma ter 'vasto acervo de provas' para comprovar relação

A publicitária Luiza Rocha, conhecida como Luba, declarou ter "um material de vasto acervo" de provas que comprovam suposto relacionamento extraconjugal vivido com Bruno Baketa, o "viúvo do Twitter". Na última segunda-feira (17), ela fez um desabado no Twitter com o exposed de Bruno, que negou as informações. Porém, Luba publicou uma nota assinada pelas advogadas que contesta o pronunciamento do viúvo.

O homem perdeu a esposa com uma doença rara, em fevereiro, e todos os dias escrevia mensagens "para ela", falando do luto e do dia a dia com a filha do casal. Na terça-feira (18), Bruno afirmou estar "muito abalado com a superexposição".

Em nota, por meio de suas advogadas de defesa, ele acrescentou que "há provas de que as informações passadas por Luiza da Cunha Lima Rocha não condizem com a realidade dos fatos".

Já a publicitária rebateu a negativa, lamentando as mensagens de ódio que vem recebendo nas redes sociais. Conforme o Uol, Luba declarou que não publicará mais provas sobre o caso extraconjugal com o fotógrafo, pois deseja manter "a máxima preservação da exposição de terceiros não envolvidos".

Confira nota de Luiza na íntegra

"Luiza Rocha, através de suas advogadas, Roberta Milanez e Sophie Dall'Olmo, vem a público manifestar o seguinte:

Diante das sucessivas veiculações midiáticas que repercutiram o relato dos fatos vivenciados por Luiza, a situação tomou uma proporção imensa e não esperada por ela.

Após o pronunciamento do Sr. Bruno de Souza Mendes, conhecido como "Bruno Baketa", por intermédio de sua assessoria jurídica, enfatizamos, por meio desta nota e conforme já dito por Luiza, a necessidade de preservar e respeitar os familiares que não possuem envolvimento com as marcas do relacionamento havido entre os dois.

Quanto à alegação de Bruno, no sentido de que existiriam provas de que Luiza estaria faltando com a verdade, nosso posicionamento, novamente diante das proporções tomadas, é buscar a máxima preservação da exposição de terceiros não envolvidos, de modo que, neste momento, não será divulgado nenhum material do vasto acervo probatório que corrobora o relato de Luiza.

Lamentamos todas as mensagens de ódio enviadas para ambos e ressaltamos que tais condutas podem vir a caracterizar crimes. Informamos, ainda, que todas as medidas jurídicas estão sendo adotadas para identificar e responsabilizar os envolvidos."