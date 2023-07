'Viúvo do Twitter', que se declarava para esposa falecida, é apontado como infiel e história viraliza

O perfil @louierch fez um desabafo no Twitter, na noite de segunda-feira (17), que viralizou e está repercutindo nesta terça (18). A mulher fez o exposed de um homem que acabou conhecido na rede como “viúvo do Twitter”. Ele perdeu a esposa com uma doença rara, em fevereiro, e todos os dias escrevia mensagens "para ela", falando do luto e do dia a dia com a filha do casal.

Os posts costumavam mobilizar e emocionar seguidores, que se solidarizavam com o viúvo.

A autora do perfil que trouxe à tona a história relatou ter sido amante do homem durante um ano, e que não sabia da doença da esposa.

“Ao longo do último ano, compartilhamos momentos íntimos. Em um fatídico dia de fevereiro, sua esposa faleceu. Uma semana antes ele estava em meu apartamento, pedindo que eu continuasse a esperar por ele. Mas a partir da tragédia que aconteceu, fui me deparando com informações contraditórias que me fizeram questionar tudo que vivemos até ali”, escreveu.

Com toda a situação, ela disse que entrou em surto, foi diagnosticada com estresse pós-traumático e depressão severa. Ela também revelou nos comentários que era casada e se separou quando se apaixonou pelo homem.

Repercussão da história

Com a grande repercussão do desabafo, a mulher fechou o perfil no Twitter. Nesta terça-feira, o termo "viúvo do Twitter" ficou entre os assuntos mais comentados na rede social. Internautas apontam que o homem descrito seria o diretor e editor de making of e short content Bruno Baketa. Ele perdeu a esposa, Ivy, em fevereiro. Ela tinha uma síndrome chamada Klippel-Trenaunay, e a história dos dois foi contada em vários sites.

Com a repercussão, o homem deletou a conta no Twitter e, inicialmente, privou os comentários do perfil no Instagram. Na manhã desta terça, ele privou o perfil.

Outros perfis também relataram que enquanto Bruno escrevia textos para a esposa no Twitter, ele mantinha perfis em aplicativos de relacionamento.