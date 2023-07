Alicia Keys compartilha foto ao lado de Beyoncé e fãs comemoram encontro

Grande nome da música internacional, Alicia Keys surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de Beyoncé, na noite dessa segunda-feira (17). Nas redes sociais, os fãs da dupla comemoraram o encontro.

No registro, a dona do hit “Girl on Fire” aparece sorridente, jantando com a mãe de Blue Ivy, em Nova York. Com agendas apertadas, as duas estão na cidade por coincidência: enquanto Keys participou do lançamento de sua marca de produtos para cuidados com a pele, Beyoncé acompanhava uma exposição do marido.

Para comemorar o encontro e a nova empreitada, Alicia escreveu na legenda: “Começando esta semana com um lembrete para perseguir seus sonhos mais loucos”.

REPERCUSSÃO

Na internet, os fãs das cantoras foram à loucura com o encontro e brincaram sobre a publicação, que já acumula mais de 240 mil curtidas. “Não há 5G que aguente o peso dessa foto, hein?” disse um dos usuários.

Outros perfis chegaram a especular sobre uma possível participação de Alicia em uma das apresentações da “Renaissance World Tour”, série de shows comandada por Beyoncé, que tem arrastado multidões.