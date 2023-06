Paraense recebe 'feliz aniversário' de Beyoncé em show com 75 mil pessoas na Alemanha

A paraense Maria Clara Hage foi parabenizada por seu aniversário de 30 anos por ninguém menos do que a estrela do pop Beyoncé durante o show da cantora em Hamburgo, na Alemanha. As informações são do G1.

O vídeo que relata a aventura viralizou nas redes sociais. Maria, que é do interior do Pará, mora em Baden-Württemberg, na Alemanha, há um ano. Ela conta que decidiu, de última hora, viajar sozinha cerca de 770km em seu aniversário para ver o show.

Maria Clara relatou que é fã da cantora "desde que se entende por gente" e que nunca tinha ido a um show da ídola. "Tanto é que esse, eu saí, cruzei a Alemanha pra ir assistir. Porque era a oportunidade que eu tinha".

Maria chegou à cidade de Hamburgo horas antes do espetáculo e conheceu algumas pessoas na fila que deram a ela a ideia de fazer um cartaz contando que aquele era o dia do seu aniversário. "Eles que pegaram o papelão, escreveram pra mim, eles que me incentivaram a levantar".

Ela lembra que dias antes havia sofrido xenofobia após ir a uma festa em uma cidade próxima e ser barrada. "O segurança falou que estava lotado, mas depois eu percebi que era lotado para mim, porque vários alemães estavam entrando no lugar. Eu voltei lá para questionar e ele simplesmente continuou dizendo não e riu, debochou".

Show com 75 mil pessoas

Já no show, Maria conseguiu ficar em frente ao palco. Beyoncé leu o cartaz e falou o nome da paraense, desejando parabéns. "Eu fui sozinha e no final, quando olhei pro lado, tinha um estádio de 75 mil pessoas cantando parabéns pra mim".

"Coisas extraordinárias podem acontecer com qualquer um", diz Maria Hage.