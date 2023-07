Tina Knowles, mãe de Beyoncé, tem mansão invadida; suspeitos levam R$ 5 milhões em dinheiro e joias

A empresária Tina Knowles, mãe da cantora Beyoncé, teve um prejuízo de mais de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,9 milhões) após suspeitos invadirem a mansão dela em Los Angeles, na Califórnia, e levarem dinheiro vivo e joias que estavam guardados em um cofre da família, de acordo com o site TMZ.

Conforme a investigação policial, os assaltantes entraram na residência de luxo sem alarmarem o sistema de segurança do local, o que levanta a suspeita de que alguém que conhece a rotina da casa esteja envolvido no crime.

Ausência de Tina para acompanhar turnê de Beyoncé

Ainda segundo a publicação, Tina não estava na residência na hora que os suspeitos invadiram. A matriarca tem viajado com frequência para acompanhar Beyoncé durante a 'Renaissance World Tour', turnê do novo álbum da diva pop, que acabou sua fase na Europa e agora segue pela América do Norte. A ausência de Knowles teria encorajado os criminosos a arquitetar o crime.

O furto foi descoberto na manhã de quarta-feira (5), mas o caso só veio a público nesse domingo (9). Ainda não há informações de como os assaltantes conseguiram levar o cofre inteiro sem serem percebidos.

A polícia da Califórnia está encarregada das investigações. Análises das câmeras de seguranças e depoimentos de vizinhos estão sendo coletados para auxiliar nas diligências. Até o momento, ninguém foi preso.

Em abril deste ano, Tina Knowles passou por susto semelhante. A residência foi alvo de um suspeito, que foi detido na porta da mesma mansão. Na ocasião, a polícia local informou que a caixa de correio foi depredada.