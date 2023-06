Beyoncé atende a pedido de fã e faz 'chá revelação' durante show na Alemanha

Em turnê com a “Renaissance World Tour”, Beyoncé atendeu a pedido inusitado de uma fã durante show na cidade de Colônia, na Alemanha.

Em meio ao público na frente do palco, uma grávida segurava um cartaz com o pedido: “Rainha B, por favor, faça minha revelação”. Ao ver o cartaz, a artista pediu para uma pessoa da equipe pegar o envelope fechado.

Em cima do palco, Beyoncé fez a revelação do sexo do bebê para todos que acompanhavam o show: “É uma menina. Parabéns”, disse. O momento foi filmado por fãs e compartilhado nas redes sociais.

Assista ao 'chá revelação' durante show de Beyoncé:

Shows no Brasil?

A tour pela Europa tem gerado expectativa dos fãs brasileiros, que torcem para que Beyoncé traga a “Renaissance World Tour” para o Brasil.

Nas redes sociais, os fãs especulam que os shows da artista em solo brasileiro sejam anunciados nesta sexta-feira (16), em uma suposta coletiva de imprensa, e que o banco Santander seja o grande patrocinador do evento.