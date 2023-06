Ludmilla vai a show de Beyoncé na Holanda e vibra ao ser notada pela diva: 'apontou para mim'

A cantora Ludmilla viajou para Amsterdã, na Holanda, com um objetivo: ver Beyoncé se apresentar no palco da turnê Renaissance. Durante show da diva pop, neste sábado (17), usou o mesmo figurino utilizado pela artista e foi notada na plateia. "A Bey acabou de apontar aqui para mim por conta do vestido", escreveu nas redes sociais.

Ela usou uma roupa justa e estampada, buscando chamar a atenção da diva. Além disso, ainda carregava uma bandeira do Brasil.

O look de Ludmilla foi usado na participação no Caldeirão, com apresentação de Marcos Mion, em episódio que foi ar neste sábado (17).

Beyoncé no Brasil

A expectativa é que a estrela pop venha ao Brasil no próximo ano para que mais fãs possam viver a mesma experiência.

A série de shows da cantora começou em mês de maio pela Europa e já tem 24 datas confirmadas só nos Estados Unidos.

A turnê iniciou por Estocolmo e já passou por Londres, Paris, e Barcelona. O destino atual é Amsterdã. Da Europa, Beyoncé volta para a América do Norte com shows no Canadá e em mais de 24 estádios dos Estados Unidos.

O último show da turnê — por enquanto — é no dia 27 de setembro em Nova Orleans, cidade na Luisiana.