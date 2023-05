Beyoncé nota brasileiros durante show de estreia da Renaissance Tour

A cantora Beyoncé notou fãs brasileiros em Estocolmo, na Suécia, durante o show de estreia da turnê Renaissance nesta quarta-feira (10). Enquanto se preparava para cantar "Drunk in Love", a norte-americana falou para a plateia "Eu vejo que brasileiros estão aqui", provavelmente após ver alguém segurando cartaz.

Diversos fãs brasileiros viajaram ao país sueco para prestigiar a primeira noite do tão sonhado retorno de Beyoncé aos palcos.

Assista ao momento:

Muitos levaram cartazes para relembrar a cantora dos fãs brasileiros, que aguardam o anúncio da turnê em solo nacional. Há expectativa de que ela traga o espetáculo ao Brasil em 2024.

Renaissance World Tour

A turnê, que promete ser uma das que arrecadará mais dinheiro na história, começou neste dia 10 de maio com uma setlist que passa pelos principais hits até o álbum mais recente, o "RENAISSANCE".

A Renaissance World Tour é a sexta turnê de Beyoncé. Segundo levantamento da revista Forbes, as previsões dos lucros até o final do espetáculo podem girar em torno de quase US$ 2,1 bilhões (aproximadamente R$ 10 bilhões). Até agora, são 57 shows confirmados pela Europa e nos Estados Unidos.