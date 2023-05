Beyoncé estreia turnê 'Renaissance' com megaestrutura e setlist repleta de hits; veja detalhes

A cantora Beyoncé estreia, nesta quarta-feira (10), a tão esperada "Renaissance World Tour". A primeira cidade a receber a megaestrutura preparada pela estrela é Estocolmo, na Suécia. Com todos os ingressos esgotados, são esperadas mais de 50 mil pessoas na Friends Arena.

Serão três horas de show e uma setlist de tirar o fôlego. A apresentação acontece às 15h do horário de Brasília, e fãs brasileiros, como o fotógrafo Eduardo Derrico, da página Beyoncé Acess Brasil, ficaram acampados desde manhã cedo na fila para garantir um espaço privilegiado pertinho de Queen B.

Eles compartilharam alguns detalhes do palco, da loja de produtos da turnê e, inclusive, um livro com fotos exclusivas da nova era. Transmissões ao vivo nas páginas de fã-clubes da artista são aguardadas por milhares de usuários nas redes sociais.

Veja palco da Renaissance World Tour

Produtos da turnê

Estrutura

Vindo de Beyoncé, já podemos esperar uma produção grandiosa, digna da magnitude da artista. Fãs também especulam que haverá uma disco ball, bem característico da identidade do álbum, e uma plataforma que transportará Beyoncé em torno da plateia. A demanda do público para o espetáculo foi uma das maiores da música pop dos últimos anos.

Interludes com os aguardados visuais - ou pelo menos spoliers - de Renaissance também devem fazer parte do espetáculo.

Sobre o visual da Mrs. Carter, Rokael, maquiador oficial da turnê que acompanha Bey há anos, prometeu "criar essa era de muito glamour".

Setlist

Na setlist, hits que entraram para a história da música pop como 'Halo', 'Formation', 'Drunk In Love', 'Love on Top', 'Me, myself and I', 'I was here', 'Diva', e as já esperadas do álbum homônimo da turnê como 'Cuff It', 'Alien Superstar', 'Break My Soul', 'Energy', 'Heated' e 'I'm That Girl'.

Legenda: possível setlist da Renaissance World Tour, divulgada no tour book. Foto: Reprodução/Twitter

Assunto mais comentado do Brasil

A especulação sobre a sexta turnê da diva também animou fãs aqui no Brasil. O termo 'Beyoncé is coming' ("Beyoncé está chegando", em tradução livre) foi o assunto mais comentado do País no Twitter na noite da última terça-feira (9).

No fim do último mês, o jornalista José Norberto Flesch anunciou que Beyoncé deverá trazer a turnê de Renaissance para o Brasil entre março e abril de 2024, mas cidades e locais ainda não estão fechados.

Turnê mais lucrativa da história

A Renaissance World Tour é a sexta turnê de Beyoncé. Segundo levantamento da revista Forbes, as previsões dos lucros até o final do espetáculo podem girar em torno de quase US$ 2,1 bilhões (aproximadamente R$ 10 bilhões). Até agora, são 57 shows confirmados pela Europa e nos Estados Unidos.

De acordo com a revista norte-americana, “essas estimativas impressionantes são baseadas nas suposições mais otimistas do número de fãs que compram ingressos para seus shows e no alto preço médio dos ingressos de cerca de US$ 700” (cerca de R$ 3,5 mil).

Com a receita bilionária, Beyoncé deve conquistar o título de turnê mais lucrativa da história, superando Taylor Swift com sua “The Eras Tour” em cerca de US$ 500 milhões.