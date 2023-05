Para homenagear Paulo Gustavo, Thales Bretas, Majella e irmã do ator vão a show de Beyoncé na Suécia

Fã declarado de longa data da cantora Beyoncé, o ator Paulo Gustavo viajou o mundo para assistir à diva pop de pertinho em antigas turnês. Como uma forma de homenagear o astro do humor, que morreu em 4 de maio de 2021 por complicações da Covid-19, seu melhor amigo, o também humorista Marcus Majella, o viúvo Thales Bretas e a irmã Juliana Amaral foram a Estocolmo, na Suécia, para prestigiar a artista em seu primeiro show da nova turnê Renaissance.

O trio chegou à cidade com amigos nesta segunda-feira (8), depois de aproveitar dias de férias em Oslo, capital da Noruega. Em vídeo compartilhado nos stories do Instagram, eles aparecem no aeroporto fazendo a coreografia de 'Cuff It', um dos maiores hits do novo álbum.

Legenda: Marcus Majella, Thales Bretas e Juliana Amaral em aeroporto em Estocolmo, na Suécia Foto: Reprodução/Instagram

"Beyoncé, chegamos! Avisa se quiser tomar um chopp", brincou Majella na legenda do vídeo.

Assista ao vídeo

Beyoncé tem apresentações marcadas em Estocolmo para as próximas quarta (10) e quinta-feira (11) na Friends Arena. Fãs especulam que os amigos devem prestigiar o show na primeira data, em uma das áreas vip com vista privilegiada do palco.

A turnê começa por Estocolmo, passando por Londres, França, Espanha, Amsterdã e Alemanha. Da Europa, Beyoncé volta para a América do Norte com shows no Canadá e em mais de 24 estádios dos Estados Unidos. O último show da turnê — por enquanto — é no dia 27 de setembro em Nova Orleans, cidade na Luisiana.

Relação de fã

Paulo Gustavo era um grande fã de Beyoncé. Em seus shows da '220 Volts', o ator interpretava a estrela pop com direito a figurino, maquiagem e muita coreografia em palcos no Brasil inteiro.

Ele também foi a shows da artista no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, em turnês como a 'The Mrs. Carter Show World Tour' e 'On The Run', de Beyoncé e Jay-Z.

Legenda: Paulo Gustavo com a toalha que ganhou de Beyoncé na 'The Mrs. Carter Show World Tour'. Ele sempre fazia questão de estar na frente do palco para ficar perto da diva Foto: Reprodução/Instagram

Quando o ator morreu em maio de 2021, Beyoncé prestou uma homenagem ao humorista em site oficial. 'Paulo Gustavo, descanse em paz", escreveu a showoman. A publicação emocionou diversos fãs e a família, à época.

RENAISSANCE

Beyoncé lançou, em julho de 2022, o novo álbum "Renaissance". Este sendo o sétimo trabalho solo de estúdio da estrela pop americana. O disco chegou às plataformas digitais com 16 faixas, incluindo o hit "Break My Soul" e feats com Beam, Grace Jones e Tems.