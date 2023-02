Beyoncé anuncia turnê mundial; confira datas e lugares

Beyoncé anunciou, nesta quarta-feira (1°), turnê mundial com o álbum “Renaissance”. A série de shows da cantora começa no mês de maio pela Europa e já tem 24 datas confirmadas só nos Estados Unidos.

A turnê começa por Estocolmo, passando por Londres, França, Espanha, Amsterdã e Alemanha. Da Europa, Beyoncé volta para a América do Norte com shows no Canadá e em mais de 24 estádios dos Estados Unidos. O último show da turnê — por enquanto — é no dia 27 de setembro em Nova Orleans, cidade na Luisiana.

Confira abaixo as datas e lugares de shows já confirmados e divulgados no site oficial de Beyoncé: