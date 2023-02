Ludmilla gasta R$ 128 mil em ingressos para show da Beyoncé

A cantora Ludmilla mostrou em seu Instagram ter gastado R$ 128 mil em ingressos para o show da Beyoncé, que a partir de maio apresentará na Europa e Estados Unidos a turnê Ressaissance.

A artista publicou um print na rede social de uma conversa com Luane, sua irmã, em que ela diz: “No total, já gastamos esse valor só com ingressos. Quer o cálculo das passagens executivas e hotel também?”. O print ainda mostra R$ 128.969 em uma calculadora. “Monta e me manda”, responde Ludmilla, que ainda acrescentou.

“Beyoncé, eu trabalhei para isso. Eu e minha casa serviremos você. Te amo”.

Veja publicação

Legenda: Cantora publicou um print da conversa com a irmã, em que calcula os gastos com ingressos da turnê "Renaissance" Foto: Reprodução/instagram

Show no Brasil

A última vez que Beyoncé esteve no Brasil foi em 2013. Por enquanto, a artista não anunciou shows em solo brasileiro.

Já Ludmilla é tão fã da cantora que iniciou a carreira como MC Beyoncé, em homenagem à esposa de Jay-Z. No início de fevereiro, quando a turnê foi oficializada, Ludmilla já tinha dito no Twitter que iria ao show.

“Única certeza do dia: vou na Renaissance Tour. Te amo, mãe Beyoncé”, escreveu na rede social.