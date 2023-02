Morre Carlos Saura, cineasta do filme 'Cría Cuervos', aos 91 anos

O cineasta Carlos Saura, considerado uma das grandes figuras da sétima arte espanhola, com mais de 50 filmes, morreu nesta sexta-feira (10), aos 91 anos, em sua casa, em Madrid, vítima de problemas respiratórios. O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha.

Saura, que é referência para o cinema de autor europeu, faleceu "cercado por seus familiares queridos", escreveu a Academia no Twitter, onde o descreveu como "um dos cineastas fundamentais da história do cinema espanhol".

Carreira

O último filme do diretor foi 'Las Paredes Hablan' ('As Paredes Falam'), que estreou na última sexta-feira (3). A Folha de S. Paulo destacou que a produção mais emblemática dele foi 'Cría Cuervos' (1966), que narra a história de uma mulher que acredita ter causado a morte inesperada do pai, um militar franquista, através de um poder misterioso.

Ele também conquistou fama por películas como 'A Caça' (1966), 'Bodas de Sangue' (1981) e 'El rey de todo el mundo' (2021). "Tive sorte na vida fazendo aquilo que mais me atraía: dirigi cinema, teatro, ópera e desenhei e pintei a minha vida toda", disse Saura em entrevista ao jornal El País, em 2020.