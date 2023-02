Morre Burt Bacharach, compositor de sucessos e vencedor do Oscar, aos 94 anos

Bacharach ficou conhecido mundialmente no começo dos anos 1960. Cocriador do sucesso "I Say a Little Prayer", fez parceria com Dione Warwick, grande nome da música americana.

Com o letrista Hal David, falecido em 2012, escreveu músicas como "The Look of Love" - famosa na voz de Dusty Springfield e trilha do filme "Casino Royale".

O pianista brasileiro Sergio Mendes chegou a fazer uma versão da música, que o levou ao quarto lugar da principal parada da revista americana "Billboard", em 1968.

Prêmios