Vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles faz consultoria com Thiago Nigro

A vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles fez uma visita ao estúdio de podcast gravado pelo empresário e coach Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Ela contou ser fã do programa e contou que foi até o local para conhecer o trabalho de Thiago. Ainda de acordo com o Extra, o noivo de Maíra Cardi estaria fazendo uma consultoria financeira para a médica.

A própria Amanda compartilhou no Instagram uma foto ao lado de Thiago e do sócio dele, Bruno Perini. “Que dia! Lembro de quando li o livro e ficava estudando como investir e hoje tive o prazer de conhecer”, escreveu a médica na legenda da imagem. O noivo de Maíra Cardi repostou a imagem e escreveu:

“Vencedores do BBB dificilmente multiplicam seus prêmios, mas isso está prestes a mudar. A Amanda é uma pessoa incrível”, publicou.

A expectativa é que Amanda participe em breve do podcast de Thiago Nigro. Depois de vencer o BBB 22, Arthur Aguiar, na época casado com Maíra Cardi, também participou do programa do coach.