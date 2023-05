Mulher que denunciou irmão de Virgínia por importunação sexual é indiciada por falsa acusação

A empreendedora Lilly Martins, que denunciou William Gusmão, irmão de Virginia Fonseca, por importunação sexual, foi indiciada por falsa acusação. De acordo com informações do portal g1, o indiciamento aconteceu na última segunda-feira (9), em Goiás.

À época, Lilly alegou que William colocou a mão em seu ânus, sem seu consentimento. Ela ainda disse que o empresário estava na festa, ocorrida no município de Jussara, sem a esposa, Mellody Barreto, acompanhado apenas de um amigo.

Em conversa com uma amiga, compartilhada por ela em seus Stories, ela afirmou que, quando pediu para tirar uma foto com o irmão de Virginia, ele teria enfiado a mão em sua calça.

Decisão do delegado

Com a decisão assinada pelo delegado Gilvan Borges, William deixa de ser indiciado por importunação sexual. De acordo com a defesa de Gusmão, as falas de Lilly são contraditórias e foram desmentidas por testemunhas. Segundo os relatos, a mulher o perseguiu durante a festa, fazendo insultos com adjetivos pejorativos.

Em depoimento, William negou que tinha cometido o crime e alegou que por várias vezes que a jovem tentou beijá-lo e abraçá-lo.

“O delegado entendeu que, pela divergência de informações, se tratava de uma denunciação caluniosa, não teve crime em nenhuma situação. William estava com os braços abertos segurando uma cerveja”, informou a advogada de William, Jordane Mota, à publicação.