Após polêmica com vídeo, irmão de Virgínia posa com a esposa: ‘único e verdadeiro amor’

Após um vídeo circular no fim de semana em que aparece trocando carícias com outra mulher, identificada como Lilly Martins, William Gusmão, irmão da influenciadora digital Virgínia Fonseca, apareceu, na terça-feira (4), em uma foto ao lado da esposa, Mellody Barreto, que está grávida do primeiro filho do casal.

Legenda: William publicou storie ao lado da esposa Foto: Reprodução Instagram

“Eu e a mamãe do Gabrielzinho estamos na proteção de Deus e o inimigo nunca terá forças para atrapalhar. Mellody, meu único e verdadeiro amor”, escreveu ele na legenda da imagem, publicada nos Stories.

Além da polêmica do vídeo, uma mulher identificada como Tecia Coelho participou de uma live com a apresentadora Márcia Goldschmidt e revelou que sua irmã, Tânia Aparecida, de 52 anos, é casada com William desde 2018. Ela vive nos Estados Unidos, onde o irmão de Virgínia também morou por um período.

O empresário, que acompanhava a live, entrou na conversa e assumiu ser casado no papel com Tania, mas afirmou estar separado fisicamente dela há mais de 1 ano.

Pronunciamento

Após dois dias afastada das redes sociais, Mellody apareceu na tarde de ontem no Instagram, antes de William publicar a foto dos dois, e disse que se ausentou por sentir a necessidade.

“Senti falta dessa troca de carinho, mas peço muita compreensão de vocês que já estavam comigo aqui, porque foi necessário [o afastamento]; precisava cuidar da minha saúde e da saúde do meu filho, que ainda está na barriga. Estamos em paz, com o coração leve”, disse ela.