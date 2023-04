Irmão de Virgínia é casado com outra mulher há 5 anos nos Estados Unidos, diz colunista

William Gusmão, irmão da influenciadora Virgínia Fonseca, teve o nome envolvido mais uma vez em polêmica. Agora, uma mulher afirma que o empresário é casado com a irmã dele há cinco anos. Revelação foi feita durante entrevista no Instagram da apresentadora Márcia Goldschmidt, na noite desta segunda-feira (3).

Tecia Coelho revelou que a irmã, Tania Aparecida, de 52 anos, é casada com William desde julho de 2018 e que descobriu a vida secreta dele após a repercussão da acusação de assédio.

“O William é casado nos Estados Unidos, infelizmente com a minha irmã, e não está divorciado ainda. Ele foi para o Brasil para ficar junto da mãe, após a perda do padrasto”, contou Tecia.

Um documento foi exposto por ela durante a live. Nele, é informado William e Tania seriam casados desde 31 de julho de 2018, em Worcester, Massachusetts, nos Estados Unidos, mas estariam juntos há pelo menos 15 anos.

Choque

Ainda conforme a irmã, Tania Aparecida precisou ser internada em um hospital após receber a notícia de que o marido estava construindo uma nova família no Brasil e sendo acusado de assédio por outra mulher.

“Foi muita pressão para minha família, principalmente para ela, depois que aconteceu isso [se referindo às acusações de assédio e à descoberta do novo relacionamento de William], todo mundo começou a mandar mensagem e fazer perguntas. E como ela é enganada pelo William, ela não acreditou. Ela teve uma depressão muito forte”, revelou.

Tecia contou também que essa não é a primeira vez que William volta ao Brasil e se relaciona com outra mulher.

“Teve uma época que ele foi embora e engravidou uma menina no Brasil e depois de 6 meses ele voltou procurando a minha irmã. Ele contou para a minha irmã quando voltou. Tudo que a minha irmã descobre é quando ele volta do Brasil para cá. Ele tem um filho com outra mulher no Brasil”, disse a irmã.

Réplica

William Gusmão não ficou calado diante das acusações. Durante a conversa que ocorria ao vivo, o irmão de Virgínia aceitou o convite para entrar na live e contar sua versão dos fatos.

Ele confirmou ser casado no papel com Tania Coelho, mas disse que se separou dela quando veio para o Brasil.

“Estou casado nos documentos, mas estou separado de corpos. Quando eu quis me divorciar ela não quis. Eu me separei dela há mais de um ano e meio. Eu separei da sua irmã, não estou devendo nada, eu sou separado da sua irmã… Antes de qualquer coisa eu já tinha me separado dela. Interessante que só hoje ela veio passar mal, será que não está querendo pegar um hype?”, disse William durante a live.

O empresário ainda revelou que foi pressionado a se casar com Tania, pois tinha cidadania americana e ela estava ilegal no país.

“Eu fui forçado a casar porque ela queria documento, porque ela era ilegal. Eu não casei porque eu queria ficar casado com ela, casei por pressão da Tecia e da irmã dela. Eu morei com a Tânia, a gente morava juntos, meu primeiro filho é com a Melody”, declarou o empresário.

A mãe de Virgínia e William, Margareth Simões, acompanhou a live em determinado momento e comentou: “Ô Tecia, o que você quer com isso?”.