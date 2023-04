Irmão de Virginia registra Boletim de Ocorrência contra Lilly Martins

O empresária William Gusmão, irmão da influenciadora Virginia Fonseca, fez um Boletim de Ocorrência (B.O) contra a estudante Lilly Martins, que o denunciou por assédio. Ele informou a medida por meio dos stories, nesta segunda-feira (3), ao lado de sua advogada, Lumma Canaã.

"Pois é, gente. Tô passando aqui porque agora a gente vai fazer uma ocorrência lá na delegacia sobre tudo que aconteceu, né?", disse William.

O irmão de Virginha passou a fala à advogada: "Eu tô aqui acompanhando o caso do William, na cidade de Jussara, meu nome é Lumma. Como advogada do William, a gente já entrou em contato com os organizadores, já nos disseram que havia segurança suficiente, que a Polícia Militar estava no local".

Sobre as imagens do suposto assédio, a defesa de William é categórica: "Qualquer um pode perceber que o William, em momento algum, assediou ela [Lilly Martins], tocou ela, porque ele estava com braços abertos".

Acusações

Lilly Martins, a mulher que aparece no vídeo trocando carícias com William Gusmão, irmão de Virgínia Fonseca, compartilhou em seus Stories uma conversa com uma amiga e o acusa de assédio sexual.

Na conversa, Lilly diz que William colocou a mão em seu ânus, sem seu consentimento. Ela ainda diz que o empresário estava na festa sem a esposa, Mellody Barreto, acompanhado apenas de um amigo.

Após os prints, a mulher ainda lamentou os ataques que vem recebendo no Instagram após o vídeo ser divulgado em vários perfis da rede soc