Mulher acusa irmão de Virgínia Fonseca de assédio sexual após repercussão de vídeo

Lilly Martins, a mulher que aparece no vídeo trocando carícias com William Gusmão, irmão de Virgínia Fonseca, compartilhou em seus Stories uma conversa com uma amiga e o acusa de assédio sexual.

Na conversa, Lilly diz que William colocou a mão em seu ânus, sem seu consentimento. Ela ainda diz que o empresário estava na festa sem a esposa, Mellody Barreto, acompanhado apenas de um amigo.

Após os prints, a mulher ainda lamentou os ataques que vem recebendo no Instagram após o vídeo ser divulgado em vários perfis da rede social. “O que me deixa mais triste é que tudo que eu venho recebendo são de mulheres”, escreveu.

Ela também publicou na manhã de hoje uma foto em que aparenta estar em uma delegacia de polícia.

Nota

No domingo (2), Lilly compartilhou uma nota de sua assessoria de imprensa dizendo que ela iria se pronunciar nesta segunda-feira (3), às 18h.

“Desculpe a demora, pois estamos todos abalados, tentando acalmá-la, e absorver toda a história. A história é bem mais complexa que o noticiado, pois se trata um assédio”, diz a nota.