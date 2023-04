Irmão de Virginia é flagrado com suposta amante e esposa grávida se pronuncia

O perfil do Instagram Biscoitei divulgou um vídeo que mostra o irmão da influenciadora digital Virgínia Fonseca, William Gusmão, trocando carícias com uma mulher desconhecida, na madrugada de sábado (1º), em Goiânia.

Horas depois, ele apareceu nos Stories com a mesma roupa do vídeo, lamentando a morte de Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, que faleceu de infarto também no sábado. O empresário, no entanto, é casado com a influenciadora Mellody Barreto, que está grávida do primeiro filho.

Veja vídeo:

Há poucos dias, inclusive, aconteceu o chá revelação do filho do casal, e William e Mellody chamaram Virgínia e Zé Felipe para serem padrinhos do bebê, que se chamará Gabriel.

Mellody se pronuncia

No domingo (2), Mellody se pronunciou sobre o vídeo, em nota divulga pela assessoria de imprensa.

“Diante aos fatos divulgados na data de hoje 02/04/2023 em todos os sites de fofocas, Mellody Barreto, através de sua assessoria, informa que: Mellody está em contato com sua família e advogados para que todas medidas sejam tomadas com o objetivo de preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho. Agradecemos todas as mensagens de apoio neste momento, e assim que pudermos, traremos novas informações”.