Morre mãe do cantor Leonardo, Carmem Costa

A mãe do cantor Leonardo, Carmem Divina Costa, morreu neste sábado (1º), em Goiânia, aos 85 anos. A informação foi confirmada pela esposa do artista, Poliana Rocha.

Em seu perfil no Instagram, Poliana contou que ela e Leonardo foram surpreendidos com uma ligação da irmã do artista, na noite deste sábado, afirmando que Carmem tinha sofrido um infarto.

"Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer", disse Poliana.

Em nota de falecimento no perfil de Leonardo, a equipe do artista ressalta que Carmem foi "uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida".

O local e o horário do velório ainda serão divulgados. Além de Leonardo, ela é mãe de Leandro, morto em 1998.

Virginia Fonseca lamenta perda

A influenciadora digital Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, neto de Carmem, lamentou a morte em suas redes sociais. "Descansa em paz, vó Carmem, foi muito bom os momentos que vivemos juntas. Amamos você, para sempre", disse.